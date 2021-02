"Avevo lasciato una lazietta, torno in un club di dimensioni internazionali. Il presidente Lotito sul calcio femminile precorre i tempi, sta dando un segnale diverso dagli altri. Io lo ringrazio per avermi fatta tornare, Lotito lo conosco poco ma quando si mette in testa qualcosa sappiamo tutti che arriva alla conclusione".



Carolina Morace si presenta così al suo ritorno in biancoceleste nelle vesti di coach della Lazio Women dopo 23 anni di assenza dalla Lazio, dove nel 1993 iniziò la sua carriera da allenatrice di calcio femminile. "Per me è un grandissimo onore, sui social mi hanno contattato tantissimi tifosi e ho visto grandissimo entusiasmo. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura", ha aggiunto Morace, come riporta l'Ansa.



"Carolina è rimasta sempre nei cuori di tutti i tifosi laziali - le parole di Claudio Lotito alla presentazione alla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma - prima da giocatrice e poi da allenatrice. Penso che la Lazio con Carolina possa crescere in termini qualitativi, la squadra, la città di Roma e tutto il nostro sistema ne beneficerà".