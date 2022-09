Prima il flirt con l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic, poi quello con l'ex portiere dell'Inter e oggi alla cremonese Ionut Radu. Oggi però Carolina Stramare, ex-Miss Italia ed ex-volto della Serie B su Hellbiz ha risposto a una serie di domande anche della sua vita privata su Instagram



SINGLE - "Non sono innamorata, non sono fidanzata e non mi sto frequentando con nessuno. Io radiosa? Probabilmente lo sono proprio per questo (ride, ndr)".



RAGAZZO NORMALE - "Frequenteresti mai un ragazzo con uno stile di vita normale? Cazzarola ma certo! Sono cresciuta nella normalità nonostante la mia famiglia e il mio lavoro mi abbiano sempre permesso di fare ciò che desideravo e potevo".



IN PASSATO... - "Le persone più importanti della mia vita facevano lavori umilissimi eppure sono quelle che mi hanno lasciato di più. Ho avuto al mio fianco uomini che avevano la possibilità di farmi fare vacanze e cene da sogno, ma se manca sostanza a lungo andare diventa tutta una grande noia!".



