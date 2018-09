Carpi-Brescia 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 13' Frascatore aut. (B), 28’ Arrighini (C)



Carpi (4-1-4-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Frascatore; Sabbione; Jelenic, Mbaye, Arrighini (83’ Vano), Di Noia, Pasciuti (76’ Concas); Mokulu (62’ Piu). All. Castori.



Brescia (4-3-3): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali (87’ Martinelli), Dall’Oglio (76’ Tremolada); Torregrossa (68’ Morosini), Ndoj, Donnarumma. All. Corini.



Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia



Ammoniti: 61’ Ndoj (B), 82’ Romagnoli (B)