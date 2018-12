Carpi-Livorno 1-4 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 10' Pedrelli (L); 24' Di Noia (C); 54' Murilo (L); 83' e 90+5' Giannetti (L)



Carpi (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Poli, Buongiorno (59' Vano), Pezzi; Jelenic, Mbaye, Pasciuti, Di Noia (50' Piscitella) (79' Mokulu); Machach; Arrighini. All. Castori.



Livorno (3-5-2): Mazzoni; Di Gennaro, Dainelli, Bogdan; Pedrelli (68' Maicon), Agazzi, Bruno, Rocca (74' Porcino), Gasbarro; Murilo (71' Giannetti), Raicevic. All. Breda.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 9' Pasciuti (C); 22' Di Gennaro (L); 85' Giannetti (L), 89' Gasbarro (L)