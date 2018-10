Carpi-Palermo 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 5' Falletti, 60' Jajalo, 74' Nestorovski



Carpi (3-5-2): Colombi; Poli, Suagher (83' Concas), Buongiorno; Pachonik, Jelenic, Sabbione, Di Noia (75' Di Noia), Pezzi; Mokulu (62' Machach), Arrighini. All. Castori.



Palermo 3-4-1-2): Pomini; Rajkovic, Struna, Pirrello (71' Salvi); Rispoli, Haas, Jajalo, Mazzotta; Falletti, Nestorovski (77' Puscas), Moreo (82' Szyminski). All. Stellone.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 25' Sabbione (C), 27 Rajkovic (P), 39' e 45+1' Pezzi (C), 47' Jajalo (P), 49' Pirrello (P),



Espulsi: 45+1' Pezzi (C), 66' Rispoli (P)