Carpi-Salernitana 3-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 45' Pasciuti (C), 59' Concas (C); 80' Vano (C), 86' Casasola (S), 89' Rosina (S)



Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Jelenic, Di Noia, Pasciuti (83' Mbaye), Concas (73' Buongiorno); Machach; Arrighini (80' Vano). All. Castori.



Salernitana (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro (83' Palumbo), Di Tacchio, Mazzarani (61' Rosina), Vitale; Jallow (55' Bocalon), Djuric. All. Colantuono.



Arbitro: Massimi di Termoli



Ammoniti: 35' Akpa Akpro (S); 45+4' Arrighini (C); 51' Pezzi (C); 83' Jelenic (S); 90+2' Djuric (S)