Sfumato Daniele Di Donato, il Carpi ha scelto il tecnico che guiderà i biancorossi per la prossima stagione: è Sebastiano Siviglia. Di seguito la nota del club biancorosso: "La Società Carpi FC 1909 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di capo allenatore della prima squadra a Sebastiano Siviglia.



Mister Siviglia ha sottoscritto un contratto di valenza annuale con opzione di rinnovo vincolata ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2021-2022.



La Società ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Sebastiano Siviglia dopo un’attenta fase di studio e di valutazione delle varie candidature. Si punta a varare una nuova linea tecnico-sportiva costruita sulle competenze di un allenatore in grado di lavorare con profitto alla formazione e alla valorizzazione dei giovani, interni ed entranti, nell’ottica di un costante confronto ed interconnessione con i tecnici del settore giovanile biancorosso.



Nato a Palizzi (Reggio Calabria) il 29 Marzo 1973, come calciatore Siviglia ha fatto registrare 400 presenze fra Serie A e Serie B. Nella massima serie ha vestito le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Roma, Parma, Lecce e Lazio. Ha debuttato nel 2011 come allenatore nella formazione del Monterotondo (Serie D), prima di accettare l’incarico di capo allenatore della Prima Squadra del Potenza in Serie C nella stagione 2011-12. A partire dalla stagione successiva Siviglia inizia un lungo percorso di crescita e formazione alla guida delle selezioni Primavera di Nocerina, Lazio, Ternana e Lecce".