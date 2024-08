Carrarese-Catania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images for Lega Serie A

Carrarese-Catania (sabato 3 agosto con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una partita valevole per il turno preliminare di Coppa Italia. Si gioca in gara secca: in caso di parità si va ai calci di rigore, chi passa trova il Cagliari.Partita: Carrarese-Catania.Data: sabato 3 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: -Streaming: -- Mediaset ha acquisito i diritti tv della Coppa Italia, ma inizierà a trasmettere le partite in diretta a partire dal prossimo turno.

(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Scheffer, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. All. Calabro.(3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Quaini, Castellini; Bouah, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; D'Andrea. All. Toscano.