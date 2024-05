Carrarese-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Carrarese-Juventus Next Gen in diretta su NOW TV

Dopo l'1-1 dell'andata, lae lasi apprestano a sfidarsi nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei. Il risultato maturato ad Alessandria costringe i bianconeri a vincere in trasferta per volare alla Final Four: in caso di pareggio o di vittoria dei toscani, a qualificarsi sarà la Carrarese (testa di serie). Niente supplementari o rigori. Chi passerà il turno, in semifinale, affronterà Benevento o Torres.Carrarese-Juventus Next Gen dei Playoff di C sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254) e in streaming su NOW e Sky Go.