Yannick Ferreira Carrasco sperava nel Milan. Anzi, ci ha sperato fino alle ultime ore di mercato quando l'intermediario Federico Pastorello ha tentato ogni strada per portarlo in rossonero: niente da fare, il Dalian Yifeng lo ha ritenuto incedibile a determinate condizioni 'vantaggiose' e ha chiuso la porta alla partenza dell'esterno belga. Un'opportunità che ha fortemente tentato il giocatore: l'idea di rimettersi in gioco in Europa, un Milan in fase di crescita, il feeling con l'Italia già sfiorata quando lo trattavano Juventus e Roma negli anni scorsi. Tutto rimandato, forse.



ANCORA DIAVOLO - Da parte di Carrasco le speranze di arrivare in Serie A non sono ancora finite. Per giugno prossimo si augura di lasciare la Cina e riaprire la strada di un'opportunità europea, sa che il Milan si rinforzerà sugli esterni: Yannick ha confermato anche nei primi giorni di febbraio di voler tenere una porta aperta al Diavolo, se Leonardo dovesse richiamare nelle valutazioni delle ali per la prossima stagione allora Carrasco risponderebbe presente. Anche disposto a ridurre il suo ingaggio da 10 milioni di euro fissi, sapendo che per il Milan 2019/2020 non sarebbe una prima scelta alla voce 'esterni offensivi' ma un'alternativa pronta a giocarsi il posto, specialmente nella prospettiva di un ipotetico e possibile ritorno all'Europa che conta. Carrasco aspetta e spera, il Milan è ancora nella sua testa.