Massimo Carrera, tecnico dello Spartak Mosca ed ex giocatore e allenatore (nello staff di Conte) della Juventus, parla a TuttoJuve.com dell'arrivo di Claudio Marchisio nel campionato russo, allo Zenit San Pietroburgo: "Sarà strano affrontare Marchisio in campionato, per fortuna lo affronteremo solo al ritorno perché abbiamo giocato da poco l'andata contro di loro. Lo Zenit ha fatto un ottimo acquisto, Claudio è un ottimo professionista, ha ancora voglia di giocare e potrà fare bene nel suo nuovo club".