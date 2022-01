Damiano Caruso ha rifiutato la proposta di "residenza atipica" a San Marino offerta ad almeno 15 ciclisti italiani, tra i quali Giulio Ciccone. Ricevuto l'invito, bastano un contratto d'affitto o un preliminare d'acquisto per poi pagare solo il 7% di tasse sui primi 100 mila euro di reddito contro il 40% circa dell'Italia.



Il 34enne ciclista siciliano, arrivato secondo nella classifica generale del Giro d'Italia 2021, ha spiegato al Corriere della Sera: "L'anno scorso mi è stato proposto di trasferire la residenza a San Marino per pagare meno tasse, molte meno tasse, grazie a una legge riservata agli atleti. Era vantaggioso: ci ho ragionato sopra e ho fatto richiesta. Poi ci sono stati il Giro d'Italia, il mio secondo posto dietro a Bernal dopo 15 anni da gregario, l'accoglienza trionfale al ritorno a casa in Sicilia con duemila persone che mi aspettavano allo stadio di Ragusa. Quando ho rivisto la pratica sulla scrivania, pronta per la firma definitiva, mi sono detto che sarei stato incoerente col mio percorso di vita e con me stesso. E l'ho stracciata. Credo che ogni scelta legale sia legittima e non voglio giudicare quelle dei colleghi. Pago le tasse in Italia e sono felice di farlo, mi piacerebbe solo vederle reinvestite anche nella Sicilia che amo e dove la situazione di certi servizi pubblici è disastrosa".