presidente del Consiglio parlando al Parlamento il 15 dicembre 2021. Solo per ricordare che questo accettare da parte di governi e contribuenti di altri paesi non è eterno e a prescindere da quel che ne facciamo di quei soldi... loro.- Al 14 dicembre 2020 in Italia 675 mila erano i positivi al Covid, alla stessa data del 2021 erano circa 300 mila, la metà. Al 14 dicembre dell'anno scorso i ricoverati erano 31 mila, lo stesso giorno un anno dopo 8000 i ricoverati, un quarto. Il 14 dicembre 2020 si sono contati 629 decessi per Covid, il 14 dicembre 2021 i decessi sono stati 95, un settimo. Un anno fa non c'erano né la Delta né i vaccini ma c'erano le chiusure e i coprifuoco.- La Regina annulla festeggiamenti a Corte per Natale, la Premier annulla otto partite e rischia la sospensione, a Londra tutto aperto ma molti preferiscono evitare di andar troppo in giro, in 24 ore 88mila i contagi.- Tabelle diffuse dal Ministero dell'Economia calcolano che, per l'effetto combinato dell'assegno unico per i figli e della revisione delle aliquote Irpef una famiglia con prole, monoreddito tra 30 e 40 mila euro lordi annui vedrà crescere il netto della sua retribuzione per una cifra tra 200 e 300 euro al mese. E' questa la condizione di maggior vantaggio che si desume dalle tabelle. Molti altri, altri per reddito e condizione familiare, avranno vantaggi minori o molto minori. Ma nessuna fascia di reddito e nessun contribuente resterà a mani vuote. Magari spiccioli, ma comunque, per chi saranno spiccioli, spiccioli di tasse in meno.- Contro questa Legge di Bilancio Cgil e Uil hanno chiamato tutti allo sciopero generale di ieri. Adesione? Quanti hanno scioperato? Per Il Manifesto un gran successo, per Libero un grande flop. In entrambi i casi adesioni immaginarie e immaginate. Quel che si può dire è che è stato uno sciopero pretestuoso e pretenzioso, cioè con molti pretesti nelle motivazioni e tante pretese negli obiettivi, obiettivi molto politici oltre che sindacali.- Nella Ue si stima sia il12% dei cittadini a portare un tatuaggio, in Italia sono sette milioni, nella fascia d'età giovanile il 30 per cento. Quindi non proprio una notiziola marginale quella per cui dal 4 gennaio 2022 chi vorrà farsi un tatuaggio dovrà farselo in bianco e nero, al massimo (e solo per un altro anno) in verde e blu (non tutte le tonalità di verde e di blu). Perché? Perché gli inchiostri e i materiali in uso per il rosso, l'arancione, il giallo sono stati testati come pericolosi e nocivi. L'intero settore, produttori dei colori e tatuatori, erano stati avvisati un anno fa del divieto in arrivo. Avvisati mezzo salvati? No: come spesso accade da noi, hanno tutti pensato il divieto non sarebbe mai arrivato sul serio.