Ci siamo! Parte il Vasco Live, il grande tour di Vasco Rossi che oggi si esibisce alla Trentino Music Arena di Trento davanti a 120 mila persone. Numeri da record per i suoi concerti (già tutti sold out) che raccoglieranno complessivamente oltre 660 mila spettatori nelle 11 tappe in tutta Italia, da Milano a Roma passando per Imola. Il Komandante di Zocca è in gran forma e promette ai suoi fan: "Faremo risuonare tutta la valle".



Vasco è un tifoso dell'Inter di vecchia data, al contrario dei giovani milanisti Rkomi e Sangiovanni. Questi ultimi sono tra gli artisti protagonisti del concerto per i 40 anni di Radio Italia insieme ad Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Ultimo e i Pinguini Tattici Nucleari. L'appuntamento è per domani, sabato 21 maggio, in Piazza del Duomo a Milano. Dove il giorno dopo (domenica 22 maggio, nonostante l'assenza di un maxi-schermo) si scatenerà la festa per lo scudetto: staremo a vedere se a tinte rossonere o nerazzurre.