“Il Milan è la mia casa, in nessun altro club mi sono sentito amato quanto al Milan” ha sempre dichiaratouno che di case e di club ne ha cambiati tanti. Per lui, il Milan non è mai stata una questione di soldi. In una sera di fine agosto 2010 è scattata la scintilla, che non si è mai spenta nonostante la lontananza prolungata, causat dalle pessime condizioni tecniche ed economiche in cui il Milan ha versato per molti anni. Poi, a cavallo fra il 2019 e il 2020, quasi 10 anni dopo la prima volta, Milan e Ibra hanno deciso di ritrovarsi. Il Milan è tornato ad essere la casa di Zlatan.Di fatto, si tratta di una conferma di quanto fatto trapelare nelle settimane successive allo scudetto. I. A 41 anni, dopo aver compiuto la promessa di riportare il Milan a vincere lo scudetto - promessa per la quale, solo due anni e mezzo fa era stato praticamente preso per pazzo – dopo aver giocato mezza stagione con un grave infortunio al ginocchio che ora lo costringerà a stare fermo per 7 mesi, chiunque avrebbe approfittato di un momento di rara gloria per chiudere la carriera come meglio non si potrebbe.. Chissà che cosa avrà in mente questa volta per Casa Ibra.