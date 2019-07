Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato i lavori per la loro sitcom formato famiglia Casa Totti. A rivelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola a partire da domani. Ecco perché l’ex capitano della Roma e sua moglie, da sempre gelosi della loro privacy, da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui rispettivi canali social la loro vita privata. Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due “puntate zero” finora registrate.



Chi svela in anteprima anche quali saranno i primi due ospiti d’onore di Casa Totti: Teo Mammucari, collega della Blasi (insieme hanno condotto Le iene) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Al momento non c’è ancora una data di messa in onda precisa, ma la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset è tanta. E c’è già chi dice che l’ex capitano giallorosso e la conduttrice potrebbero diventare i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.