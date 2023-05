Prende il via il Mondiale Under 20, che si disputerà in Argentina tra sabato 20 maggio e domenica 11 giugno 2023. C'è anche la Nazionale italiana nel gruppo D, quello del favorito Brasile: la prima partita, proprio contro i verdeoro, sarà trasmessa domenica 21 maggio in diretta da Rai 2 dalle 23 italiane (18 locali) nell’ambito della Domenica Sportiva. All’esordio farà seguito la gara contro la Nigeria mercoledì 24 maggio alle 20 italiane (15 locali) e l’ultima partita del girone si disputerà sabato 27 maggio, sempre alle 20 italiane (15 locali), contro la Repubblica Dominicana: ambedue gli incontri saranno trasmessi da Rai Sport.



DOVE VEDERLO - Per gli appassionati, sarà possibile seguire tutte le partite del Mondiale Under 20 in diretta streaming gratuita. Per farlo basterà collegarsi ed accedere a FIFA+, la piattaforma OTT ufficiale della FIFA che trasmette tanti contenuti, comprese le partite in diretta.