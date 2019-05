Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, è all'Olimpico in rappresentanza del Presidente della Repubblica. Durante l'intervallo è intervenuta ai microfoni di Rai Sport: "Intanto tanti auguri di pronta guarigione ai vigili urbani rimasti feriti prima della partita, mi auguro che episodi del genere non accadano più. Queste sono manifestazioni di incontro, non di scontro. Il mondiale femminile? Seguirò le ragazze e le riceverò prima che partano per la Francia il primo di giugno, devo dire che le donne stanno vincendo anche uno degli ultimi pregiudizi maschili nei confronti di questo sport. Come dice il loro commissario tecnico, il calcio rinascerà grazie alle donne. Lo sport è cultura ed è un modo di comunicare agli italiani quel grande senso di solidarietà che unisce tutti noi".