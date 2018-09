L’agente di Gigi Castaldo Ernesto De Notaris ha parlato a ZonaCalcio.net dell’approdo a Caserta del suo assistito: “Io penso che paragonare Castaldo a Cristiano Ronaldo non sia così esagerato come sembra, perché l’arrivo di Gigi a Caserta ha portato giovamenti a tutta la categoria, mettendola in luce, così come fatto dall’arrivo del portoghese alla Juventus. Dopo il suo arrivo, in tanti hanno accettato la Lega Pro dalle categorie superiori, venendo a Caserta. Adesso lì c’è un ritrovato entusiasmo che va portato sul campo. Lui ha fatto la sua parte, prima del campionato, ed ora deve farla durante il campionato”.