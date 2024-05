Casertana-Audace Cerignola: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lafa il suo esordio nei. Grazie al quarto posto in campionato i falchetti hanno evitato di giocare il primo turno ed ora, nel secondo della Fase a Gironi, dovranno sfidare uncapace di eliminare il Giugliano grazie all'1-1 interno che ha consentito ai pugliesi di qualificarsi in virtù del miglior posizionamento in classifica stagionale.In caso di parità al 90' di Casertana-Cerignola, a passare saranno i rossoblù (quarti nel Girone C rispetto agli ospiti giunti ottavi).

Casertana-Audace Cerignola sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 256) e in diretta streaming su NOW e Sky Go.