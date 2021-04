ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B - In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata in via d’urgenza, vista l’incidenza della situazione epidemiologica sullo svolgimento della competizione, per sabato 17 aprile 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Domenica 18 aprile 2021 alle ore 15,00 per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente



ORDINE DEL GIORNO



1) Campionato Serie BKT s.s. 2020/2021: valutazioni e determinazioni conseguenti.



L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente.



Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla audio e videoconferenza:



- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono);

- Connessione stabile.