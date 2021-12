An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021

. Dopo i risultati di ieri che hanno confermato diverse positività tra staff e giocatori, il club inglese ha deciso di, per minimizzare i rischi di ulteriori contagi. "I soggetti testati positivi sono isolati come da protocolli Premier League", si legge nella nota dei Red Devils.: "Vista la cancellazione degli allenamenti e i disagi per la quadra, con la salute dei giocatori e dello staff come priorità, il Club è in discussione con la Premier League per decidere se sia sicuro continuare con la partita di martedì contro il Brentford, sia dal punto di vista dell'infezione Covid sia da quello della preparazione dei giocatori. Il volo a Londra di staff e squadra sarà dunque rinviato in base ai risultati della discussione".