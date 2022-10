Un pomeriggio che si tinge di giallo per Iker Casillas. L'ex portiere di Real Madrid, Porto e della nazionale spagnola ha fatto un tweet - poi cancellato - che ha fatto discutere tutto il mondo del calcio: "Sono gay, spero che mi rispettiate". Poco dopo è arrivata anche la risposta del compagno di nazionale Carles Puyol: "E' tempo di raccontare la nostra storia, Iker" con tanto di emoticons con un cuore e un bacio.



LE SCUSE - Tante le ipotesi che sono circolate sul web: da un semplice coming out a un messaggio per una campagna di lotta all'omofobia. Oppure, una terza ipotesi: la risposta - un po' ironica, un po' polemica - ai tanti rumors delle ultime settimane durante le quali all'ex portiere sono stati attribuiti diversi flirt. Alla fine, è arrivato il post con le scuse: 'Account hackerato. Per fortuna tutto a posto. Chiedo scusa a tutti i follower. E ovviamente, alla comunità LGBT".