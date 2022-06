Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato prima del sorteggio dei calendari del campionato 2022-23:



"La Serie A è finita all'ultima giornata, come la Premier League; abbiamo perso il derby della Lanterna con la discesa del Genoa in B, ma anche quest'anno abbiamo una bella griglia di partenza. La missione per il futuro è quella di riequilibrare il rapporto tra Nord e Sud, che oggi è sbilanciato"