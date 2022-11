Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto nel corso dell’evento Golden Boys Adwards parlando anche dei cori antisemiti durante il derby di Roma: “Le norme e gli strumenti per sanzionare ci sono, per fortuna queste persone sono sempre meno”.



“Ho smesso di tifare per il Napoli, dalle elezioni dell’11 marzo faccio il tifo solo per la Serie A. Ma sono contento se abbiamo una rotazione di squadre che vincono: dal 2002 solo tre squadre hanno vinto lo scudetto, negli altri Paesi questo non succede”.