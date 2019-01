Una partita che per lui vale tanto. Lazio-Juventus è speciale per Pierluigi Casiraghi: "Lazio-Juve è la mia partita del cuore ma la guarderò in tv". Ai microfoni del Il Messaggero racconta il momento Lazio: "La gara persa lo scorso anno con l’Inter è stata una delusione per tutti. Andare o non andare in Champions fa una grande differenza. Ha pesato sulla testa dei giocatori e infatti ripartire non è stato facile. Anche il mercato è stato diverso". Contro le big Inzaghi fatica tantissimo: "Per fare il salto di qualità serve batterle invece. Non credo che sia un problema mentale. Piuttosto penso che la qualità della rosa sia inferiore a quella delle altre". Inzaghi sta incontrando un po' di difficoltà e critiche: "L’anno scorso mi ha sorpreso molto in positivo. Ha sempre proposto un calcio divertente e soprattutto la Lazio segnava molto. Ora invece ha qualche problema. Per compensare la differenza con le altre deve esprimere sempre un bel calcio. Con la Juve servirà la gara perfetta".