Francesco Totti, Valentina Vezzali e non solo. Il Governo prepara la campagna di sensibilizzazione pro-vaccino e pensa a dei testimonial d’eccezione. Tra i nomi paventati, fa sapere La Repubblica, anche l’ex capitano della Roma che ha conosciuto il Covid in prima persona prima perdendo papà Enzo poi risultando positivo con tanto di polmonite bilaterale che l'ha costretto a casa per un mese e passa. Il caso AstraZeneca ha destabilizzato il percorso di vaccinazione e adesso a Palazzo Chigi, dopo la ripartenza delle somministrazioni, studiano il modo per far capire alla popolazione che non c’è nulla da temere