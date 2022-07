Il caso Massimo Bochicchio, il broker dei vip (tra gli altri anche Antonio Conte e Stephan El Shaarawy si erano fidati, a torto, di lui) rimasto ucciso in un incidente in moto e il cui decesso è avvanuto proprio 24 ore prima che il processo penale entrasse nel vivo, si colora ulteriormente di giallo.



Nelle ultime ore, riporta Repubblica, è infatti scomparso il dna custodito dagli investigatori. Le tracce del Dna del broker sarebbe dovuto essere custodito nella Banca dati nazionale del dna da quando l’Interpol ha arrestato il broker, l’8 luglio 2021, all’aeroporto di Giacarta con l’accusa di riciclaggio internazionale.



I medici dell’Università della Sapienza di Roma avrebbero dovuto in questi giorni comparare il campione prelevato sul corpo carbonizzato del motociclista (che si presume essere quello di Bochicchio) con quello in archivio. Da qui, dopo un mese, la scoperta che nella banca dati non c'è un campione adeguato per la comparazione. I ricercatori sono quindi passati a prelevare un campione del dna del fratello Tommaso Bochicchio sperando di arrivare ad una conclusione..