Nuovi sviluppi nel caso Rosario D'Onofrio, ex procuratore capo dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) arrestato giovedì scorso per traffico internazionale di droga in un'inchiesta della Dda milanese: la Procura di Milano, riferisce Sky Sport, ha inviato gli atti della vicenda alla FIGC, che ha convocato d'urgenza un Consiglio Federale per domani 15 novembre a Roma. La procura federale vuole andare a fondo sulla vicenda e ha chiesto pertanto le carte dell'indagine.



AIA NEL MIRINO - Domani quindi il Consiglio Federale per discutere su quali iniziative prendere dopo lo scandalo. Come riporta La Repubblica, quasi sicuramente sarà cancellata la figura del procuratore dell'AIA e sul tavolo c'è anche l'ipotesi commissariamento per l'associazione arbitrale. Una carta, si legge, che non dovrebbe essere giocata subito ma comunque resta al vaglio della FIGC e del presidente Gabriele Gravina.