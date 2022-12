, almeno non ne ha intenzione, dopo l'emissione di un atto di chiusura indagini da parte della Procura federale in seguito al caso D'Onofrio . Di seguito la nota diffusa nel pomeriggio dal numero uno dell'Associazione Italiana Arbitri:“Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al caso D’Onofrio anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico. In tal senso ho chiesto di essere sentito con estrema sollecitudine dal Procuratore, Dott. Giuseppe Chinè, non solo a mia tutela ma soprattutto nell’interesse di tutta l’Associazione Italiana Arbitri. Tengo a chiarire che non ho nessuna intenzione di dimettermi”.