Bufera intorno al nome di Daniele De Rossi, l'ex capitano della Roma al quale non è stato rinnovato il contratto. L'inchiesta pubblicata da la Repubblica, in cui si parla di un gruppo di senatori, capitanati proprio da DDR, che osteggiavano Totti, Monchi e Di Francesco, non si placa, con l'ex 16 romanista che ha già dichiarato che sporgerà querela.



Ora è arrivato il messaggio della moglie di De Rossi, Sarah Felberbaum, pubblicata su Instagram: "A volte l'unica cosa di cui hai bisogno è capire che meriti di meglio" la storia postata sul proprio profilo.