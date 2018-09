Un milione di euro. E' questa la cifra che la Lazio dovrà pagare al Feyenoord in merito al trasferimento di Stefan de Vrij. La decisione, presa dal Tas di Losanna, verrà impugnata dai entrambi i club.



COSA E' SUCCESSO - Nell’estate del 2014 la Lazio acquista il difensore Stefan de Vrij dal Feyenoord per 7 milioni di euro da pagare in tre rate, l’ultima di 2 milioni. Proprio quest'ultima non sarebbe mai arrivata a Rotterdam a causa di un furto telematico. Secondo quanto sostenuto dalla procura di Roma e dal club biancoceleste, infatti, un hacker avrebbe intercettato il bonifico e avrebbe sottratto la somma.