Oggi alle 15.30 la Roma torna in aula per discutere il ricorso del “Caso Diawara”. A difendere il club giallorosso ci sarà l’avvocato Antonio Conte, che tramite Twitter ha commentato la vicenda aumentando l’attesa: “Vi sono ”decisioni” di mero “diritto”, ma ci si deve sempre “battere”(ovviamente con il doveroso e massimo Rispetto processuale per gli Organi Giudicanti) per chiedere ”decisioni” di effettiva Giustizia”. L’appuntamento è per le 15.30 al Coni. Per la Roma verranno ascoltati l’ex team manager Gombar e l’ex segretario generale Longo. L’obiettivo dei giallorossi è convertire lo 0-3 a tavolino in una multa.