Niente da fare. E' stato respinto il ricorso della Roma contro lo 0-3 a tavolino presa dal Giudice Sportivo contro il Verona della prima giornata per l'errato inserimento di Diawara nella lista degli Under 23. La gara sul campo era terminata 0-0 e la difesa della Roma ha puntato soprattutto sulla buona fede e sul mancato vantaggio derivato dall’errore che ha coinvolto diversi dirigenti. Dopo una mattinata di Camera di Consiglio però è stato confermato l’esito del Giudice Sportivo. La squadra di Fonseca quindi resta a 14 punti, al terzo posto insieme al Napoli.



COMUNICATO FIGC - Di seguito, il comunicato della Figc: La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.



Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa.