Tiene banco il caso Donnarumma. Il suo errore ha fatto partire la rimonta del Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Così è nata la notte da incubo del Psg. Ha fatto bene Gigio a lasciare il Milan e cambiare vita con il club parigino? No, secondo Arrigo Sacchi, ex tecnico dei rossoneri e c.t. dell'Italia: "Ha sbagliato a scegliere i soldi. L’ho detto anche a suo padre e sua madre, l’estate scorsa, a Milano Marittima. Doveva restare al Milan non tanto per riconoscenza ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene". Sacchi è però fiducioso sul valore di Gigio: "Ma resta un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino, nelle Nazionali giovanili. Si rialzerà".



Della stessa idea Sinisa Mihajlovic, l'allenatore che giovanissimo lo ha lanciato da titolare al Milan: "Gigio non ha fatto la scelta giusta: io gli avevo consigliato di restare al Milan, invece ha preso un'altra decisione. Senza di lui l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato il protagonista ed è un bravo ragazzo".