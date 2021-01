Il difensore centrale rumeno classe 2002 sempre più in orbita prima squadra ma anche in scadenza di contratto, su cui si sta lavorando da tempo.ma per vari motivi l'appuntamento con la firma è stato rimandato nelle scorse settimane. E sLA SITUAZIONE – Come anticipato da Calciomercato.com (leggi qui . Non solo, hanno effettuato ben più di un sondaggio anche club di Premier come. In tutto questoper archiviare la questione con una fumata bianca, la posizione della Juve è quella di chi attende solo di concludere l'operazione senza dover reagire a eventuali richieste al rialzo figlie proprio di un mercato che nel frattempo si è acceso. Ma fino alla firma, tutto può accadere.– Intanto salgono le quotazioni per rivederlo in campo tra domenica con il Bologna e soprattutto mercoledì sera in Coppa Italia contro la Spal: a livello tecnico infatti ci sono ben pochi dubbi, da Andrea Pirlo in poi tutti in casa Juve sono pronti a scommettere su un futuro d'alto livello per Dragusin. Non a caso proprio i bianconeri hanno spinto per altre contropartite da mettere sul piatto con ilnella trattativa per Gianluca, il primo nome richiesto dai neroverdi era quello di Dragusin salvo poi accettare di virare su altri profili con Nicolòora in pole.