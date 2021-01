C'è un rischio, forte, in casa Juventus: perdere Radu Dragusin. Il difensore rumeno, che ha fatto il suo debutto quest'anno in Serie A con la maglia bianconera, è in scadenza di contratto e, come appreso da calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo non decolla, anzi: il giocatore, classe 2002, si guarda attorno, con l'RB Lipsia molto interessata al giocatore.



Una presenza in Serie A, una in Champions, una in Coppa Italia, due in Serie C con l'Under 23, pescato dal Regal Bukarest nel due anni e mezzo fa, inizialmente richiesto dal Sassuolo nell'affare Scamacca, con il corteggiamento rispedito al mittente, oggi è più lontano dalla Juve, con quel rinnovo che non arriva e colloqui che non si approfondiscono. Con l'RB Lipsia che, all'orizzonte, sorride e osserva: essendo in scadenza, ogni momento è buon per firmare con un nuovo club.