Peter Schmeichel, portiere della Danimarca che vinse a sorpresa l'Europeo del 1992 e padre dell'attuale numero uno della nazionale scandinava Kasper, ha rilasciato parole molto dure sulla vicenda Eriksen al programma "Good morning Britain di ITV. Prendendosela in particolare col comportamento mantenuto dalla Uefa: "Ieri ho visto una citazione ufficiale che diceva che stavano seguendo il consiglio del giocatore, che i giocatori hanno insistito per giocare, ma so che non è la verità. Anzi, è un modo di vedere la verità. Erano infatti state date tre opzioni: una era quella di giocare subito e far giocare gli ultimi 50 minuti, la seconda era giocare il giorno successivo alle 12 e la terza opzione era quella di dare forfait, con un 3-0 a tavolino. Era quindi il desiderio dei calciatori giocare? Avevano davvero scelta? Non credo che l’avessero. Anche l’allenatore si è seriamente pentito di aver rimesso in campo i giocatori".