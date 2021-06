Quello che è successo ada fine primo tempo di Danimarca - Finlandia è qualcosa a cui non è possibile dare una definizione, è un evento impossibile da descrivere e spiegare. Allora proverò ache ho vissuto in quei drammatici lunghissimi momenti cercando di non cadere nella retorica e condividendo con voi una serie di sentimenti che ho bisogno di esternare.Spero voi abbiate la pazienza di capirmi, sono sicuro che anche voi avrete voglia di sfogarvi e condividere.Sabato era la mia giornata di riposo dal lavoro, dopo un pranzo con amici a Como sono tornato a Milano e ho preso il posto comodo sul mio divano in salotto. Televisione accesa e relax con annesso “zapping” tra finale di doppio del Roland Garros e Danimarca-Finlandia.Nel momento dell’inizio della paura ero sintonizzato su Herbert - Mahut contro Golubev e il simpaticissimo Bublik.il suo “diktat” mi ha spaventato e dopo aver visto la scena sono lentamente crollato.paura, terrore, sgomento, perdita delle speranze…piangevo.lo abbiamo seguito per 2 anni, ha avuto momenti di difficoltà di inserimento ma tutti abbiamo sempre tifato per lui, lo abbiamo preso in simpatia lo abbiamo coccolato e supportato e alla fine è diventato protagonista.diventato per noi interisti ancora più bello dopo la conquista dello scudetto., stavamo realizzando che le speranze stavano svanendo, ci stavamo preparando al peggio mentre pregavamo per il meglio.Non mi volevo rassegnare al peggio sapendo però che avrei dovuto prepararmi a quello ed è stato sconvolgente.I commenti del giorno dopo non hanno lasciato spazio a dubbi, Christian è scampato a qualcosa di orrendo e abbiamo la fortuna di poter raccontare un lieto fine dopo il terrore.Christian sta bene, ed è la notizia più bella che si potesse ricevere.Non ci sono molte parole, forse ne ho usate anche troppe. Siamo ancora tutti sotto choc.