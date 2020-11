Ha destato scalpore nella community di Fifa 21 l'attacco rivolto ieri da Zlatan Ibrahimovic a EA SPORTS ma soprattutto FIFA e FIFPro, rei secondo l'attaccante del Milan di utilizzare senza autorizzazione il suo marchio (nome e volto). La replica della casa di produzione statunitense non è tardata: "EA SPORTS FIFA è il videogioco di calcio leader nel mondo e, per creare un'esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerosi campionati, squadre e talenti individuali per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo - si legge nella nota di EA SPORTS -. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, FIFPro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio dei giocatori e dei loro sindacati".



L'ACCORDO CON IL MILAN - C'è poi un altro dettaglio che va considerato, e riguarda l'accordo con cui EA ha strappato a Konami l'esclusiva sul Milan: proprio in virtù dei contratti firmati con il club rossonero infatti, l'azienda statunitense può operare sull'immagine dei suoi tesserati, tra cui appunto anche Zlatan Ibrahimovic.



BECKHAM - Una precisazione anche sulle indiscrezioni, circolate nelle ultime ore, secondo cui per riportare David Beckham su Fifa EA abbia offerto un contratto da 45 milioni in tre anni allo Spice Boy: "Non divulghiamo dettagli specifici, ma possiamo assicurare che le cifre riportate non sono accurate e sono state sensazionalizzate attraverso segnalazioni poco responsabili".