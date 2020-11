la doccia fredda in merito alleha raffreddato i bollenti spiriti dei tifosi delin estasi dopo la vittoria per 3-1 al San Paolo di Napoli, arrivata. Tre punti d'oro, che forse valgono qualcosa in più di un semplice quarto posto: poi la brutta notizia, con lo svedese, costretto a uscire, che già nel riprendere la via degli spogliatoio aveva manifestato, seppur fosse relativamente tranquillo riguardo alle proprie condizioni.dunque, poi un nuovo controllo. Conoscendo la pasta di Ibra,, fare previsioni rischia di rivelarsi erroneo: tra 10 giorni potrebbe essere pronto al rientro in campo, oppure il problema muscolare potrebbe necessitare di più tempo per guarire appieno. Certo è che, anche perché- A parte, che però probabilmente sarebbero state affrontate con un ausilio minimo da parte di Ibra,Quattro match con insidie, soprattutto le due trasferte a Genova, ma non impossibili.Ma il momento del ritorno in campo potrebbe arrivare ben prima.- Stefanoe sta già valutando come poterlo sostituire al meglio, che ha già ben figurato durante i preliminari, mentrene a prima punta, come capitato a Crotone prima dell'infortunio. Il 'nuovo 9' avrà caratteristiche diverse da Ibra, ma il Milan non modificherà il proprio gioco:segnando una doppietta, e che è ai box per un piccolo infortunio rimediato col Portogallo Under 21.- Una riflessione finale è però d'obbligo:, la sua voglia di essere protagonista sempre e comunque anche a scapito delle condizioni fisicheche col tempo potrebbero attanagliarlo, non sarebbe stato il caso di comprareLa domanda,, trova a novembre la sua risposta: sì.@AleDigio89