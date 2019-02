Intervistato da Sky Sport, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato del caso Icardi: "Un capitano rappresenta tutta la squadra, la società e la tifoseria. Ha dunque una responsabilità maggiore rispetto agli altri giocatori. Oggi Federico Chiesa è entrato in questa sfera. Per quanto riguarda Icardi, stando alla sua reazione credo che se la sia un po' presa. Ma penso che alla fine, parlando, tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. E me lo auguro".



Nel post-gara, il dirigente viola ha poi replicato alle dure accuse del patron della Spal nei confronti di Chiesa per il controverso episodio che ha portato al rigore per la Fiorentina: "Purtroppo la dinamica del VAR ha determinato questo episodio. Dispiace per quanto è successo ma se abbiamo il VAR dobbiamo vederlo e valutarlo. Andremo d'accordo quando riusciremo a capire che il VAR serve. Ma dire che Chiesa è un tuffatore non va bene soprattutto dagli addetti ai lavori, dal presidente della Spal che l'ha definito "poco onesto". Mi sembra un appellativo molto grave e non è assolutamente vero. Io non mi permetterei mai di accusare un giocatore avversario. Bisogna regolarsi".