Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena del caso Icardi e, in particolare, si sofferma sulla multa che l'Inter ha comminato all'allora capitano a inizio gennaio, per il ritardo nel rientro dall'Argentina. Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante, sostiene che non sia mai esistita questa sanzione, ma in realtà il club l'ha presentata. Per renderla effettiva, serve però la firma del calciatore, che fin qui non è mai arrivata.