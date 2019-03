Mauro Icardi è tornato a disposizione di Luciano Spalletti a più di un mese dalla rottura con l’Inter, sulla scorta di significativi segnali di distensione e ora la domanda è: sarà titolare alla ripresa del campionato? Se lo sono chiesto anche gli analisti Snai e la risposta non è positiva: Icardi in campo dall’inizio contro la Lazio a San Siro, il 31 marzo, è un’ipotesi che, come riporta Agipronews, vale 3 volte e mezzo la posta. Ben più probabile vederlo in panchina o in tribuna, eventualità che si gioca a bassa quota, 1,25. Più "ottimisti", in chiave nerazzurra, i bookmaker nelle scommesse sulla squadra di Maurito nella prossima stagione: l’Inter è ancora in cima alle preferenze (2,50), anche se la Juve si è avvicinata, a 3,50. A 6,50 il trasferimento al Real Madrid