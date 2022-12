“Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando (…) su gli ultimi due anni. Allora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni“: queste le parole, pronunciate da Agnelli e scambiate con Luca Percassi, ad dell’Atalanta, che non è indagato.



ROMERO- Ci sono pure cose inconfessabili, come l’affare Romero, tra Atalanta e Tottenham, dove si era trasferito Paratici, al quale Percassi dice: “Quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio, viene fuori che ho fatto il bilancio falso“.



DEMIRAL- C'è anche lo sfogo del ds della Juventus Federico Cherubini con Stefano Bertola, contabile bianconero, nei confronti dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, quando l’affare Locatelli sembrava bloccato: “Se le condizioni che mi dai sono quelle che dai a Edu dell’Arsenal, che non hai mai visto in vita tua, qual è il valore aggiunto della relazione decennale? Che fine han fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con Demiral che non sapevi chi era? Il nostro decisivo appoggio quando hai preso Sensi? La valorizzazione di Zaza? I 13 milioni che hai preso con Lirola?”.