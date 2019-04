Attaccato anche all'estero per le parole pronunciate nell'immediato post partita della sfida contro ilha fatto marcia indietro in merito al caso razzismo che ha coinvolto il compagno di squadra Moise Kean.Nell'immediato post gara il difensore dellaaveva infatti dichiarato che la colpa per la reazione razzista dei tifosi sardi era da attribuire al 50% all'esultanza polemica di Kean. Attaccato fra gli altri anche dall'esterno d'attacco del Manchester City, Raheem Sterling, Bonucci ha fatto marcia indietro pubblicando nelle stories del suo profilo instagram una foto con la maglia dell'Italia insieme a Kean accompagnata dalla scritta "No to racism".