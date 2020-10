Almeno questo è ciò che è emerso dalla trattativa a oltranza, iniziata mesi fa e proseguita quotidianamente nelle ultime settimane. Nemmeno l'arrivo a Torino di Danny Khedira, fratello agente di Sami, è servita per sbloccare la situazione a far scendere a più miti consigli il numero 6 bianconero. Che a differenza di altri (vedi Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain)Fin qui si è sempre allenato in gruppo una volta recuperato dall'infortunio, pur restando saldamente fuori dai convocati, pure per una non-partita come quella di domenica scorsa con il Napoli rimasto a Napoli. E ora bisognerà vedere come reagirà a un'altra esclusione, quella già annunciata e che diventerà ufficiale nelle prossime ore:. Un deterrente che non ha portato alcun risultato immediato nemmeno la scorsa stagione, quando si arrivò alla rottura immediata con Mario Mandzukic e posticipata con Emre Can, senza però che la “minaccia” della lista Champions fosse riuscita a trovare una soluzione in tempo utile per la chiusura del mercato. Situazioni simili e diverse, a questo punto una risoluzione del contratto entro il 5 ottobre avrebbe aiutato anche Khedira per non restare fermo almeno fino a gennaio. Si consolerà con quattro mesi di stipendio pieno, cercando nuovi accordi strada facendo.