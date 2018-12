In queste ore frenetiche, nelle quali molto si è parlato di, e le notizie di cronaca si sono sovrapposte alle dichiarazioni di politici e uomini di calcioL’Inter ha emessonei confronti di Koulibaly, che non sono partiti da una manciata di irresponsabili ma almeno da qualche centinaio di tifosi (?) nerazzurri.Tipo dire: denunciamo i razzisti ma in fondo sono pochi. Oppure: okay, hanno sbagliato, però lo fanno tutti. O - perché no? - stare in silenzio ad aspettare gli eventi. Non sarebbe stata la prima volta che presidenti e dirigenti si smarcano in modo vile quando si trovano in situazioni complicate.- lo sappiamo -(di sicuro non ne hanno l’interesse). L’Inter, invece, lo ha fatto, senza se e senza ma, e ha tracciato una strada: se vogliamo combattere i razzisti, contate su di noi. La decisione è del presidenteAnche Icardi ha avuto un atteggiamento positivo.dopo l’espulsione e il giorno successivo ha manifestato via social la sua vicinanza al difensore del Napoli.con tale scelta Maurito (che già ha avuto grossi problemi con la curva) rischia di tirarsi nuovamente addosso le antipatie di quelle centinaia di ignoranti che hanno infamato il senegalese.Per completare l’opera, benché ne abbia la possibilità ancora per sette giorni: sciuperebbe tutto. E semmai - quello sì -nella trasferta di Empoli: a volte un gesto simbolico vale come mille parole. Icardi - lo ha detto la moglie Wanda - ne sarebbe felice.



@steagresti