Lazio-Torino dovrà essere giocata: così ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni respingendo il ricorso presentato dal club bianconceleste che chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino, in quanto la squadra granata non si era presentata all'Olimpico lo scorso 2 marzo.



“Il provvedimento della Asl se disatteso può portare a sanzioni penali. Il giudice sportivo non può disapplicare un provvedimento di carattere amministrativo, né tantomeno poteva farlo il Torino" ha spiegato l'avvocato del Torino, Eduardo Chiacchio all'udienza davanti al Collegio di Garanzia del Coni.