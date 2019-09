Thomas Meunier, difensore del Belgio, ha parlato in conferenza stampa del problema razzismo in Italia, che ha colpito il connazionale Lukaku: "Non si deve discutere, dobbiamo reprimere e colpire duramente. A Cagliari, anche Blaise Matuidi ha subito la stessa sorte la scorsa stagione e la Federazione italiana non è intervenuta, il che dice molto: i club gestiscono i tifosi, quindi devono assumersi la responsabilità ed escludere dagli stadi a vita questi energumeni. Se Romelu dice basta e decide di lasciare il campo, sono sicuro che gli altri giocatori lo seguiranno. Perché tutti hanno sentito quei versi di scimmia. Sarebbe stato un gesto forte, come è successo in Francia l'anno scorso: un giocatore vittima di grida razziste ha lasciato il campo e la partita è stata interrotta. Ciò ha contribuito a sensibilizzare e creare le campagne giuste. È necessario non lasciare campo ai razzisti. Al Psg, abbiamo anche giocatori di colore e di tutte le origini: sono sicuro che se un giocatore vittima di cose simili dà il segnale, l'intera squadra lo segue e lascia il campo".



SUL TIFO DELL'INTER - "Quel comunicato è una bruttissima notizia, ormai si ha la sensazione che l'insulto sia talmente banalizzato che tutti lasciano correre. Dire buongiorno o insultare ormai è diventata la stessa cosa. Ma il razzismo va combattuto, senza discussioni, punto e basta".